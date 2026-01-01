"Высылка посла практически означает, что отношения станут настолько напряженными, что фактически возникнет угроза начала войны", – сказал Взентек в эфире Polskie Radio.

25 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что высылка российского посла рассматривается как один из вариантов, но Польша пока не собирается его применять, поскольку он вызовет зеркальную реакцию Москвы. Министр также заявил, что у России нет потенциала для победы над странами – членами НАТО.

Первыми выслать дипломатического представителя РФ публично предложили два депутата, представляющие Польшу в Европарламенте. 22 ноября эту меру озвучили представитель партии "Новая левица" Роберт Бедронь и представитель "Гражданской коалиции", член Европейской народной партии Бартош Арлукович.

Инцидент 20 ноября и его последствия

Дипломатическое обострение между Варшавой и Москвой произошло из-за нарушений польского воздушного пространства 20 ноября во время российской атаки на западные регионы Украины. По последним данным, на территорию страны попало три крылатые ракеты Х-101.

Их обнаружили в районе населенных пунктов Новый Липовец, Рудник-над-Саном и Молодыч. В последнем случае изначально речь шла о реактивном беспилотнике, но 22 ноября Люблинская прокуратура сообщила, что во всех трех местах были обнаружены обломки ракет. Согласно предварительным данным, все снаряды были произведены в IV квартале 2026 года на предприятиях в подмосковной Дубне. В результате падения объектов никто не пострадал. Работа критической инфраструктуры не нарушена.

Премьер-министр Дональд Туск назвал инцидент возможной преднамеренной провокацией. Заместитель премьер-министра Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 20 ноября неподалеку, в районе Нова-Демба, проходили учения с участием военных из стран "коалиции желающих".

Поздно вечером в понедельник, 23 ноября, оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило, воздушное пространство страны на короткое время нарушил российский беспилотник. Военные отказались от его уничтожения после того, как дрон изменил курс.

24 ноября МИД Польши вызвал российского посла Георгия Михно и вручил ему резкую ноту протеста по поводу инцидента с ракетами.