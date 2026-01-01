"Сегодня послы стран НАТО собрались на заседание Североатлантического совета по запросу Польши, чтобы обсудить пятничное нарушение ее воздушного пространства", – написала в соцсети X Харт.

Она отметила, что альянс "сохраняет единство, готовность и приверженность защите от любых угроз".

Что представляет собой система AWACS

Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) представляет собой комплекс разведки и наведения, размещенный на базе модифицированных самолетов Boeing E-3A Sentry. Характерной особенностью этих машин является вращающийся грибовидный обтекатель антенны на фюзеляже, позволяющий вести круговой обзор неба и морской поверхности на расстоянии нескольких сотен километров.

В распоряжении Североатлантического альянса находится 14 таких воздушных командных пунктов, приписанных к авиабазе Гайленкирхен в Германии. Борты способны в режиме реального времени отслеживать полеты авиации и ракет, а также координировать действия истребителей и наземных расчетов противовоздушной обороны союзников без пересечения границ сопредельных государств.

Почему Польша инициировала встречу послов стран НАТО в Брюсселе

Встреча послов стран блока в Брюсселе была организована по инициативе Варшавы после событий пятницы, 20 ноября, когда польские военные сообщили о фиксации нештатной активности вблизи восточных рубежей республики. Позже, 22 ноября, окружная прокуратура Люблина заявила об обнаружении в населенных пунктах Новый Липовец, Рудник и Молодыч (в Люблинском и Подкарпатском воеводствах) обломков трех крылатых ракет и назначила по ним лабораторные экспертизы.

По итогам инцидента руководство Польши запросило у партнеров дополнительную поддержку для усиления контроля за воздушным пространством. При этом Варшава не стала задействовать четвертую статью устава организации о проведении экстренных консультаций при угрозе безопасности – обсуждение прошло в формате заседания постоянных представителей.