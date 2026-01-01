"Во всех трех местах – в Новом Липовце, Руднике и Молодыче – обнаружены обломки крылатых ракет Х-101", – информируют "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К уточнению типа и происхождения фрагментов привлекли специалистов по военной технике и вооружению. Следственные действия в Новом Липовце и Руднике завершены. Осмотр местности в Молодыче приостановили из-за сложного рельефа и наступления темноты; работу планируют возобновить утром 23 ноября. До этого времени место находки охраняют правоохранители.

О прилете ракет на территорию страны министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил 20 ноября на специальной пресс-конференции. Первоначально речь шла о двух ракетах и одном реактивном беспилотнике.

Позже стало известно, что Совет НАТО 23 ноября проведет внеочередное заседание, посвященное этому происшествию.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля", созданная с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность ее полета составляет до 5500 км, боеприпас несет на себе боевой заряд минимум в 400 кг взрывчатки.