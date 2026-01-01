"В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится внеочередное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые варианты действий", – написал Косиняк-Камыш в X.

По словам министра, ракеты упали в Руднике-над-Саном Подкарпатского воеводства и в Новом Липовце Люблинского воеводства. В селе Молодыч Подкарпатского воеводства упал беспилотник. Никто не пострадал, обломки нашли в пересеченной местности вдали от жилых домов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал НАТО об инциденте. По его словам, он получил от Североатлантического альянса заверения в солидарности.

Статья 4 Североатлантического договора позволяет любой стране Альянса потребовать официальных консультаций со всеми союзниками, если она считает свою территориальную целостность, политическую независимость или безопасность под угрозой. Решение по итогам консультаций принимается консенсусом, обязательств по применению силы статья не создает. Для сравнения, статья 5 объявляет нападение на одного члена нападением на всех.

21 ноября газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что правительство Польши рассматривает возможность проведения консультаций с союзниками в рамках статьи 4. По информации издания, в Берлине, по всей видимости, выступают против такого решения: там аргументируют, что механизм нельзя использовать слишком часто во избежание его обесценивания. Официального подтверждения этой позиции Берлина в исходных сообщениях нет.

Внеочередное заседание Совета НАТО не равнозначно активации статьи 4. Совет собирается и для обсуждения инцидентов без формального запуска консультационного механизма. Заседание 23 ноября станет площадкой, где Варшава сможет представить свои предложения, а союзники – определить общую реакцию.

Польша привела в боевую готовность комплексы Patriot после падения ракет и дрона.