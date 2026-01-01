Одна ракета упала в населенном пункте Новы-Липовец Люблинского воеводства, вторая в Руднике-над-Саном Подкарпатского воеводства. В Молодыче того же Подкарпатского воеводства предварительно обнаружен реактивный беспилотник, уточнил Косиняк-Камыш. Точной информации о принадлежности ракет и БПЛА он не озвучил.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что созвал совещание с участием министров, представителей Вооруженных сил Польши и руководителей спецслужб в связи с нарушением воздушного пространства страны. Он отметил, что в настоящее время угрозы с воздуха нет.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в нарушении воздушного пространства европейских стран. Глава МИД Сергей Лавров в сентябре 2025 года заявлял на Генассамблее ООН, что Россия не направляет ракеты и беспилотники в сторону стран Европы и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2025 году называл пустыми и безосновательными обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями и подчеркивал, что российские военные действуют в рамках международных правил. В октябре 2025 года Песков отверг обвинения в причастности России к появлению беспилотников над европейскими странами, назвав заявления европейских политиков безосновательными.