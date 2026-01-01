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Возможный визит представителей Евросоюза в Москву

Точные сроки визита представителей Евросоюза в Москву пока не определены. Россия пригласила европейских представителей, чтобы выяснить их позицию и понять, на каких условиях можно продолжить диалог по украинскому урегулированию.

"Нет, пока нет точных сроков", – сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о дате возможного визита.

Ядерный чемоданчик Путина

Появление ядерного чемоданчика рядом с Владимиром Путиным во время его поездки в Китай привлекло внимание СМИ. Песков отметил, что этот предмет постоянно сопровождает президента и сам по себе не является чем-то необычным.

"Ядерный чемоданчик сделал заголовки, видимо, тем, кто первый раз видел президента. Ядерный чемоданчик с ним всю жизнь летает и не делает никаких заголовков", – сказал представитель Кремля.

Комплимент от Трампа

Президент США Дональд Трамп в начале встречи с Владимиром Путиным в Шэньчжэне похвалил работу Пескова, заявив, что тот "отлично справляется". Пресс-секретарь российского лидера признался, что подобная оценка стала для него неожиданностью, но не счел необходимым подробно ее комментировать.

"Это достаточно неожиданно. Слушайте, ну что он сказал? Он просто проходил мимо. Не думаю, что это нужно как-то комментировать", – отметил Песков.

Россия по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в Москву, чтобы изложить свою позицию по урегулированию украинского конфликта. После этого российская сторона определит, в каком формате продолжать диалог с Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам рабочей программы в Шэньчжэне.