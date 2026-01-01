"Системы Patriot, расположенные вокруг аэропорта Ясенка в Жешуве и вокруг Свидника в Люблинщине, были активированы. Аналогично активированы наземные системы POPRAD и Pilica Plus. В акции также участвуют вертолеты и три бригады войск территориальной обороны", – сообщил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Заявление прозвучало на пресс-конференции, его передает телеканал RMF24.

Косиняк-Камыш уточнил, что 20 ноября в населенных пунктах Новы-Липовец, Рудник-над-Саном и Молодич упали две ракеты и один беспилотник. По его словам, они принадлежали России. Инцидент он связал с учениями "коалиции желающих", которые проходят 20 ноября.

По данным министра обороны, в Новом Липовце Люблинского воеводства и в Руднике-над-Саном Подкарпатского воеводства упали обломки ракеты. В Молодиче Подкарпатского воеводства – предположительно реактивный дрон.

В результате падения объектов никто не пострадал. Работа критической инфраструктуры не нарушена.

20 ноября полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта в поле неподалеку от населенного пункта Хмелек в Люблинском воеводстве. Он упал возле леса в населенном пункте Новы-Липовец Билгорайского повята, после крушения началось возгорание.