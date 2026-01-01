Сторона защиты просит отложить казнь, поскольку намерена оспорить законность содержания Хасана под стражей. В судебных документах также указывается, что приговор в противном случае планируют исполнить путем расстрела на базе Форт-Худ.

Телеканал ABC News со ссылкой на адвоката осужденного сообщает, что в ближайшие дни он намерен обратиться в суд с соответствующим заявлением. По оценке телеканала, это может отложить исполнение приговора на годы.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил казнь через расстрел для Хасана. В августе 2013 года жюри присяжных единогласно приговорило его к смертной казни. Суд проходил на территории Форт-Худа, подсудимый защищал себя самостоятельно и не пытался доказать свою невиновность.

При задержании в ноябре 2009 года Хасан получил ранения и остался парализован ниже пояса. Во время нападения он убил 13 человек и ранил 32. Стрельба на Форт-Худе стала крупнейшим преступлением такого рода на американских военных базах.

Форт-Худ – крупнейшая армейская база США недалеко от Киллина (штат Техас), где служат почти 40 тыс. человек. Здание, в котором Хасан открыл огонь, демонтировали в 2014 году, в 2016-м на его месте установили памятник погибшим.