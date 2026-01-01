Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и Краснодарским краем, говорится в сообщении Минобороны.

Свыше 145 беспилотников ВСУ ликвидировали за ночь над Самарской областью, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В результате атаки погиб человек. На некоторых территориях зафиксированы перебои с электроснабжением.

Занятия в нескольких школах и детских садах Куйбышевского района Самары отменили, в части школ обучение пройдет во вторую смену. Ряд школ в регионе будет работать по измененному графику. В Новокуйбышевске, расположенном в 20 км от Самары, на фоне атаки останавливали движение общественного транспорта.

Более 50 беспилотников уничтожили за ночь в Таганроге, а также Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили за ночь 21 украинский дрон над Воронежской областью, проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Над Кузнецким районом Пензенской области силы ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, написал губернатор Олег Мельниченко.

Над Курской областью за сутки с 9:00 24 ноября до 9:00 25 ноября сбили 76 беспилотников Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Из-за атак в городе Льгове произошел обрыв линии электропередач, было нарушено электроснабжение на 10 улицах. Подача электроэнергии восстановлена. В сельской местности сгорел один дом, повреждено два дома.

В ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели обнаружили над семью регионами страны и акваторией Чёрного моря.