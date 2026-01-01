В результате атаки в порту Бенгази был сильно поврежден российский корвет "Меркурий". Reuters пишет, что ливийское командование заявило о смерти военнослужащих спустя два дня после нападения, 24 ноября.

По информации агентства, "Меркурий", сопровождавший грузовые суда, сделал остановку в порту Бенгази на несколько дней для пополнения запасов топлива и продовольствия в рамках соглашения о сотрудничестве между Россией и базирующимся на востоке Ливии правительством. По предварительным данным, с базы, контролируемой украинскими силами на западе Ливии, по кораблю были запущены несколько украинских морских беспилотников. По меньшей мере четыре из них были перехвачены и уничтожены, а два попали в военный корабль.

После удара правительство национального единства Ливии, базирующееся в Триполи и пользующееся поддержкой Запада, осудило удар и заявило, что страна не допустит использование своей территории в качестве плацдарма для враждебных действий. В правительстве также отметили, что атака демонстрирует риски, связанные с присутствием иностранных сил, действующих "вне контроля государства".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ сообщил, что атака на российский военный корабль и грузовое судно в ливийских водах была "законным актом самообороны", оправданным положениями статьи 51 Устава ООН.

23 ноября зампред связанного с правительством в Триполи Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что действия Украины равносильны объявлению войны Ливии. По его словам, этот вопрос планируется вынести на рассмотрение Международного суда ООН и Совета Безопасности ООН.

Власти восточного правительства в Бенгази, в свою очередь, заявили об обнаружении признаков запуска морских беспилотников из западной части Ливии и призвали ООН расследовать утверждения о присутствии там украинских военных специалистов.

Еще в марте два представителя ливийских силовых структур сообщали Reuters, что в западной Ливии находятся украинцы, которые занимаются подготовкой сил, связанных с правительством в Триполи, а также проводят операции против российских объектов.

После гражданской войны Ливия остается разделенной. Восток страны контролирует военачальник Халифа Хафтар, чья Ливийская национальная армия поддерживает связи с Россией. Признанное на международном уровне правительство национального единства контролирует западную часть Ливии, хотя значительным влиянием на местах обладают различные вооруженные группировки.