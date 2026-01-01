"Кто это сказал? Он хочет, чтобы я сделал что?" – спросил Трамп, после чего переглянулся со старшим помощником, находившимся в комнате.

Американский президент подчеркнул, что хотел бы завершить конфликт как можно скорее, но не собирается привязывать переговоры к конкретной дате.

"У меня нет жестких временных рамок. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Знаете, это нас не затрагивает. Я бы хотел, чтобы все закончилось сегодня, но для этого нужны двое. Посмотрим, что произойдет", – сказал он.

Трамп оценил готовность Путина и Зеленского к переговорам

Комментируя перспективы урегулирования, Трамп отметил, что готовность российского и украинского лидеров к соглашению, по его оценке, меняется. Иногда президенту США кажется, что договориться готов Владимир Путин, но не Владимир Зеленский. В другие дни ситуация выглядит противоположным образом.

"Иногда Путин выглядит готовым, а Зеленский – нет. Иногда Зеленский хотел бы все уладить, а Путин не готов. Все зависит от того, какой сегодня день", – заявил американский лидер.

Что Зеленский рассказал о планах американских переговорщиков

Заявление Зеленского о январском сроке прозвучало в интервью Bloomberg, опубликованном 24 ноября. Украинский лидер сообщил, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся добиться соглашения как можно быстрее и рассматривают начало следующего года как желательный срок.

По словам Зеленского, желание ускорить переговоры есть как у американской стороны, так и у участников конфликта. При этом Киев опасается, что спешка может привести к требованиям о серьезных уступках со стороны Украины.

Украинский лидер также предупредил: если до конца года не удастся заключить приемлемое для Киева соглашение, Украина обратится к новому составу Конгресса США. Зеленский рассчитывает добиваться дополнительной военной помощи и ужесточения санкций против России.

Ранее сообщалось, что после промежуточных выборов в США Демократическая партия получила контроль над обеими палатами конгресса. Новый состав законодательного органа приступит к работе в январе 2027 года.

Путин заявил о готовности к прекращению конфликта

На фоне обсуждения возможных сроков переговоров российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва не стремится к продолжению вооруженного конфликта. По его словам, если Киев действительно хочет завершить боевые действия, ему необходимо согласиться с компромиссами, предложенными американской стороной.