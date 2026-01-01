"Мы возлагаем на украинскую сторону всю ответственность за эти террористические действия, которые она совершила и которые открыто одобрил президент Украины Владимир Зеленский. <...> Мы направляем украинским властям четкое предупреждение и предостерегаем их от попыток превратить Ливию в арену для сведения счетов", – передает слова ливийского политика РБК в понедельник, 23 ноября 2026 года.

По его словам, инициатива обращения в структуры ООН направлена на привлечение к ответственности причастных к посягательству на суверенитет страны и на защиту прав граждан "всеми законными средствами".

Министерство иностранных дел заседающего в Триполи Правительства национального единства Ливии потребовало от Украины официальных разъяснений относительно проведенных ею военных операций в районе Бенгази.

"Министерство категорически осуждает проведение любых иностранных военных операций на территории Ливии или в ее территориальных водах. Суверенитет Ливии, единство ее территории и неприкосновенность ее территориальных вод являются незыблемыми принципами, которые не подлежат торгу", – говорится в заявлении ведомства, которое цитирует ТАСС.

"UNSMIL призывает к немедленному, независимому и прозрачному расследованию для установления фактов и привлечения виновных к ответственности. ООН готова оказать помощь ливийским властям в проведении расследования", – говорится, в свою очередь, в сообщении на сайте миссии ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL).

Накануне стало известно об атаке на российские суда у берегов Ливии. В частности, был сильно поврежден российский корвет "Меркурий".