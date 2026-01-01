Что произошло в Кулунде

Взрыв газовоздушной смеси произошел около 9:00 24 ноября 2026 года в пятиэтажном доме на улице Механизаторской. После хлопка начался пожар, а в двух подъездах обрушились конструкции четвертого и пятого этажей. Площадь разрушений составила около 300 кв. м.

По данным региональных властей, в доме было 60 квартир, в которых проживали 137 человек. Шесть жильцов спасатели вывели из здания, еще 20 человек смогли выбраться самостоятельно. Одна женщина получила легкие травмы, медицинскую помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Позднее стало известно о гибели мужчины 1974 года рождения. Он жил в квартире по соседству с той, где произошел взрыв. 25 ноября при разборе завалов спасатели обнаружили его тело.

Также остается неизвестной судьба хозяйки квартиры, в которой, предположительно, произошел взрыв. После происшествия женщина перестала выходить на связь. При этом власти уточняли, что пока нет подтверждения, что она находилась дома в момент ЧП.

Как разбирают завалы и помогают жильцам

К утру 25 ноября на месте происшествия работали 191 человек и 50 единиц техники. В спасательной операции участвуют 94 сотрудника МЧС, в распоряжении ведомства находятся 18 единиц специальной техники. Для расчистки разрушенных конструкций задействовали три подъемных крана и две автовышки.

Завалы обследуют кинологи Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова. Спасатели работают с тяжелой инженерной техникой, разбирая обрушившиеся конструкции и проверяя, не остались ли под ними люди. В первые часы 25 ноября сообщалось, что удалось разобрать около 60% завалов. По мере продвижения работ поступают новые данные о найденных людях.

Для жителей поврежденного дома подготовили пункт временного размещения на 150 человек. Еще 40 мест забронировали в трех гостиницах Кулунды, где пострадавших готовы разместить бесплатно. На месте работают психологи МЧС. По данным региональных властей, жильцы могли также остановиться у родственников.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать пострадавшим материальную помощь. После полного инженерного обследования здания власти определят, потребуется ли расселять жильцов полностью или частично и какие меры поддержки им понадобятся для дальнейшего проживания.

Что известно о причинах взрыва

Точную причину происшествия пока не установили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Прокуратура Алтайского края организовала проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия и выяснить, что привело к взрыву бытового газа.

Масштаб разрушений почувствовали и жители соседних домов. Одна из местных жительниц рассказала, что во время взрыва находилась дома с ребенком в пятиэтажке напротив. От сильного грохота в квартире погас свет, а после хлопка женщина увидела белый дым. По ее словам, у пострадавшего здания оказались разрушены верхние этажи и балконы двух подъездов.