Взрыв произошел около 09:00 по местному времени (05:00 мск) по адресу улица Механизхаторская, дом 22. В результате дом частично разрушился: четвертый и пятый этажи в двух подъездах обрушились. Кроме того, на развалинах возник пожар.

По предварительным данным, пострадали люди. Под завалами может находиться человек, сообщили в региональном главке МЧС.

Из пострадавшей от взрыва части дома самостоятельно вышли восемь человек, еще пять были эвакуированы .На месте происшествия разворачивают два пункта временного размещения.

К ликвидации пожара и эвакуации жильцов привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

К месту происшествия направили аэромобильную группировку, оперативную группу регионального управления МЧС и спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Всего задействовано более 30 сотрудников и около 10 единиц техники.