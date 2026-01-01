По информации Минобороны, в результате ударов поражены:
- промышленное предприятие в городе Сновске Черниговской области, на котором осуществлялось производство комплектующих для беспилотников;
- электроподстанция напряжением 330 кВ в городе Запорожье, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины;
- электроподстанция 330 кВ в городе Зеленодольске Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины;
- два железнодорожных локомотива в Днепропетровске, задействованных для перевозки вооружения и военной техники;
- морское судно типа "сухогруз" в порту Черноморск, доставившее на Украину грузы военного назначения.
Накануне российские войска освободили населенный пункт Барвиновка в Запорожской области.