Российские военные ударили по производству комплектующих для беспилотников ночью 25 ноября

Вооружённые силы РФ ночью в среду, 25 ноября 2026 года, нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины.