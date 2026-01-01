По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Кроме того, группировка "Север" улучшила тактическое положение, а подразделения "Запада" и "Днепра" – положение по переднему краю. Военнослужащие группировки "Центр" продолжили активные наступательные действия.

В Минобороны также сообщили об ударах российских беспилотников по объектам энергетической и топливной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, поражена электроподстанция напряжением 110 кВ в Прилуках Черниговской области, которая обеспечивала работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, российские военные нанесли удар по сухогрузу, следовавшему морем к юго-западу от Одессы и перевозившему грузы военного назначения, уточнили в министерстве.

В общей сложности российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.