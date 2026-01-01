Положат ноги на стол: Лавров резко высказался об участии Европы в переговорах по Украине

Европейские страны хотят присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Москва пока не понимает, какую роль они намерены играть в этом процессе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Республики Беларусь в Гомеле.

Глава российского внешнеполитического ведомства образно описал возможное поведение европейских представителей за столом переговоров. По его словам, с учетом нынешней позиции и намерений европейцев их участие в диалоге может оказаться непродуктивным.

Россия и Пакистан договорились о сотрудничестве до 2030 года: какие проекты готовят страны

Программа экономического сотрудничества России и Пакистана рассчитана до 2030 года. Ее подписание стало одним из результатов 11-го заседания межправительственной комиссии, которую возглавляют министры энергетики Сергей Цивилёв и Аваис Легари.

Подготовка к встрече велась заранее. Как сообщало Минэнерго России, накануне заседания стороны прорабатывали более 10 двусторонних документов в различных сферах. В числе основных направлений взаимодействия – энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, образование и наука.

Над регионами РФ сбили 305 беспилотников за ночь: погиб человек в Самарской области

Дежурные силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 14 российских регионов, сообщили в Минобороны. Наиболее существенный урон понесла Самарская область.

Свыше 145 беспилотников ВСУ ликвидировали за ночь над Самарской областью, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В результате атаки погиб человек. На некоторых территориях зафиксированы перебои с электроснабжением.

Медведи убили 37 россиян с начала года: почему хищники выходят к людям

С начала 2026 года в России в результате нападений медведей погибли 37 человек. Очередной трагический случай произошел в Омской области: в Тарском районе нашли тела охотника и бурого медведя. На фоне участившихся сообщений о встречах с хищниками Минприроды разрешило регионам увеличить объемы их изъятия, однако само ведомство не считает нынешнюю ситуацию беспрецедентной.

Разрушены 12 квартир, под завалами нашли тело погибшего: подробности взрыва газа в пятиэтажке на Алтае

В селе Кулунда Алтайского края при разборе завалов после взрыва бытового газа в жилом доме обнаружили тело погибшего мужчины. Спасательная операция продолжается: под обрушившимися конструкциями могут находиться люди. Взрыв уничтожил четыре квартиры, еще восемь получили частичные повреждения.

ИИХФ оспорит решение CAS о допуске хоккейных сборных России на турниры

Сомнения в независимости и беспристрастности двух из трех арбитров CAS, усиленные данными о возможных связях с Россией, стали основанием для обжалования вердикта, имеющего важные последствия для международного хоккея.

Речь идет о решении Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных к международным соревнованиям и об участии России в чемпионатах под эгидой ИИХФ.

Чибиса арестовали на 2 месяца

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, проходящего фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 23 января 2027 года.

Губернатора задержали 23 ноября в Москве. По версии МВД, он и другие фигуранты дела причастны к нескольким эпизодам предполагаемых финансовых махинаций.