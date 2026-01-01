Газета La Repubblica в среду, 25 ноября 2026 года, пишет, что последний эпизод украинской военной операции в территориальных водах Ливии, который серьезно обеспокоил итальянские власти, не меняет общую линию.

По данным издания, итальянское правительство не рассматривает приостановку уже идущих переговоров о поставке от 10 до 20 Eurofighter.

Подробности атаки в порту Бенгази и последствия

Удар морскими беспилотниками в ночь на 22 ноября был нанесен по российским судам в районе ливийского порта Бенгази – под атаку попали ракетный корвет "Меркурий" и сухогруз MV Angara.

Позднее командование Ливийской национальной армии сообщило, что в результате инцидента погибли двое военнослужащих ливийских ВМС, получивших тяжелые ранения.

Официальный Триполи потребовал от Киева разъяснений, подчеркнув, что Ливия не является стороной конфликта и не допустит превращения своих гаваней в арену для чужих боевых действий.

Реакция Рима и дипломатические шаги

Как уточняет La Repubblica, накануне глава МИД Италии Антонио Таяни провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, призвав Киев к сдержанности и потребовав не допускать повторения подобных операций в Средиземноморье.

Кроме того, итальянский посол в Триполи заверил ливийское руководство, что спецслужбы Италии не знали о готовящейся атаке и не оказывали Украине никакой поддержки, а в сам Бенгази из Рима экстренно вылетел спецборт итальянской разведки.

Власти Италии опасаются, что дестабилизация в Ливии ударит по энергетическим проектам корпорации Eni и спровоцирует новую волну нелегальной миграции к итальянским берегам.

О каких истребителях и пакете помощи идет речь

Речь идет о списанных истребителях Eurofighter Typhoon первой модификации (Tranche 1), вывод которых из состава ВВС Италии запланирован в рамках обновления авиапарка на самолеты пятого поколения F-35.

Ранее в ноябре министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти подписал 13-й пакет военной помощи Киеву, несмотря на разногласия внутри правящей коалиции: вице-премьер Маттео Сальвини и его партия "Лига" критикуют расширение поставок вооружений и предупреждают об опасности втягивания Средиземноморского региона в конфликт.