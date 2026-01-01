Глава российского внешнеполитического ведомства образно описал возможное поведение европейских представителей за столом переговоров. По его словам, с учетом нынешней позиции и намерений европейцев их участие в диалоге может оказаться непродуктивным.

"Они говорят: «Нет, мы ничего не хотим вам излагать. Мы хотим сразу сесть за стол переговоров». Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр пояснил, что российская сторона предлагала представителям европейских стран приехать в Россию или другим способом изложить свою позицию по украинскому урегулированию. Однако европейцы не захотели предварительно представлять свои предложения и настаивают на непосредственном участии в переговорах.

Москва, в свою очередь, считает необходимым сначала выяснить, какие цели ставят перед собой европейские государства и какую роль собираются отвести себе в переговорном процессе.

"Мы исходим из того, что мы сначала должны понять, какую роль Европа собирается играть на переговорах, есть ли цели, которые она перед собой ставит", – подчеркнул глава МИД РФ.

Отдельно министр прокомментировал взаимодействие Москвы с руководством Евросоюза. По его словам, у России никогда не было контактов с Еврокомиссией непосредственно по вопросу переговоров вокруг украинского кризиса.

Лавров также отметил, что Еврокомиссия регулярно выступает с заявлениями по Украине, однако не предлагает конкретных инициатив, которые могли бы стать предметом обсуждения.

Российский министр сделал эти заявления в Гомеле, где 25 ноября проходит совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств России и Республики Беларусь. По итогам встречи стороны должны согласовать программу совместных действий в области внешней политики на 2027–2029 годы.