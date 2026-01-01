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Представитель Кремля также высказался о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в украинском конфликте и напомнил, какое ведомство вправе официально сообщать о потерях российской армии.

Москва ответила на отказ Европы от двусторонних контактов

Песков заявил, что в Кремле слышали публичное заявление Брюсселя о нежелании европейских стран вести двусторонние переговоры с Россией.

"Мы слышали с вами позавчера, мы слышали заявление из Брюсселя о том, что, дескать, европейцы решили не вести какие-либо двусторонние контакты. Вот такое публичное заявление было", – сказал представитель президента журналистам.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что европейские страны знают о приглашении российской стороны приехать в Москву для консультаций по вопросам европейской безопасности и урегулирования конфликта на Украине. Однако, по ее словам, Евросоюз сосредоточен на работе в многостороннем формате.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Москва направила европейским странам предложение провести консультации по вопросам безопасности и украинского урегулирования. Российская сторона хотела бы выяснить, какие предложения Европа готова представить.

Песков высказался об иностранных военных на Украине

Отдельно пресс-секретарь президента прокомментировал идею Бориса Джонсона направить европейских военнослужащих на Украину еще до заключения соглашения о прекращении огня.

Песков назвал размещение иностранных военных контингентов на украинской территории абсолютно неприемлемым для России.

"Это то, что абсолютно недопустимо и неприемлемо для российской стороны – размещение каких-либо иностранных контингентов на территории Украины. Это неоднократно говорилось на разных уровнях, в том числе и президентом Владимиром Путиным", – подчеркнул он.

Представитель Кремля также заявил о деструктивной роли Джонсона в развитии украинского конфликта. По его словам, бывший британский премьер помешал остановке боевых действий в 2022 году и сейчас сохраняет "далеко не мирный настрой".

"Мы знаем Бориса Джонсона, знаем о его деструктивной роли", – добавил Песков.

Москва не будет раскрывать содержание переговоров с США и Украиной

Представитель Кремля также сообщил, что российская сторона не собирается предавать огласке содержание трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

Предыдущий раунд таких консультаций прошел 10–11 ноября в Абу-Даби. Одной из центральных тем стала архитектура европейской безопасности. По итогам встречи стороны договорились продолжить переговорный процесс. Точная дата следующего раунда пока не определена, хотя Москва ранее называла Абу-Даби предпочтительной площадкой для продолжения диалога.

В Кремле также отмечали разногласия по поводу возможного расширения переговорного формата. Европейские страны выступают за участие в обсуждениях, тогда как российская сторона пока не видит, какой дополнительный вклад их присутствие могло бы внести в урегулирование.

Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать специальную военную операцию и предпринимать все необходимое для достижения поставленных перед страной целей.

О потерях российской армии

Отвечая на вопрос журналистов о потерях России за время проведения специальной военной операции, Песков заявил, что официально публиковать такие сведения уполномочено только Министерство обороны.

"Единственный, кто может официально оглашать данные о потерях, – это Министерство обороны Российской Федерации. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные", – сказал пресс-секретарь президента.

Путин вечером встретится с Токаевым

Также Дмитрий Песков сообщил о запланированной на вечер 25 ноября встрече Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры проведут отдельную беседу в Кремле, после чего вместе пообедают.

"Вечером в Кремле будет президент Казахстана Токаев, будет отдельная встреча, беседа с президентом Путиным. Президенты также пообедают вместе", – рассказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, общение двух президентов продолжится 26 ноября на форуме по искусственному интеллекту.