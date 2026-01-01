В настоящее время в пути задерживаются 35 поездов дальнего следования, сообщила Федеральная пассажирская компания в среду, 25 ноября 2026 года. Поезда дальнего следования идут через участок Денежниково – Хрущёво Московской железной дороги с ограничением скорости. Длина участка составляет около 35 км.

Время отправления изменилось у поездов:

Москва – Кисловодск (не ранее 12:00 мск вместо 8:17 мск),

Москва – Воронеж (не ранее 12:30 мск вместо 8:09 мск),

Москва – Анапа (не ранее 17:00 мск вместо 10:50 мск),

Воронеж – Москва (не ранее 20:30 мск вместо 16:11 мск),

Москва – Воронеж (не ранее 19:00 мск вместо 16:49 мск),

Москва – Орск (не ранее 19:00 мск вместо 15:00 мск).

Снегопады в Рязанской области начались 23 ноября. Утром 24 ноября начались массовые отключения электричества и проблемы на дорогах. К 10:00 без электроснабжения остался 61 населенный пункт, к 14:00 число обесточенных населенных пунктов увеличилось до 142.

Мокрый снег и сильный ветер привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, а также к обрывам проводов. К восстановительным работам привлекли 66 бригад "Рязаньэнерго". По состоянию на 11:00 25 ноября без электричества оставались 106 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.

Региональные синоптики предупредили о сильном снегопаде, мокром снеге, гололеде и налипании осадков. До конца суток 25 ноября в регионе ожидаются метель, снежные заносы и порывы северо-восточного ветра до 17 м/с. 26 ноября, по прогнозам метеорологов, интенсивность осадков снизится.

По данным Гидрометцентра, непогоду спровоцировал циклон. Из-за него как минимум в восьми регионах России зафиксировали существенные перебои с энергоснабжением, самые масштабные отключения – в Липецкой области. Ожидается, что 25–26 ноября центр циклона уйдет в Предуралье и на Урал, и осадки в Центральной России ослабеют.

Обновлено в 12:38