По его словам, соответствующие предложения направлены в Минэкономразвития. В них включены предложения по поводу перечня деликатесов от сенаторов и депутатов, пишет ТАСС. Перечень продуктов, которые подпадут под действие пошлины, не уточняется.

Деликатесы – это продукты питания, которые считаются изысканными, дорогостоящими или относятся к премиальному сегменту. К ним относятся устрицы и другие моллюски, омары, лобстеры, икра, трюфели, дорогие сорта сыра, хамон.

Как развивалась инициатива

5 октября 2026 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготный НДС на деликатесы, в частности устрицы, омаров, лангустинов и лобстеров. Сейчас они облагаются налогом по ставке 10% вместо общей ставки 22%. Матвиенко оценила возможные дополнительные поступления в бюджет примерно в 6 млрд руб. в год.

Через неделю Счетная палата в докладе за 2026 год рекомендовала расширить перечень продуктов, исключенных из-под льготного НДС. Помимо устриц и лобстеров, в него предлагалось включить хамон и прошутто, морские гребешки, лангустинов, каракатиц и другие морепродукты.

Рыбный союз поддержал пересмотр льгот, назвав их применение к устрицам и некоторым другим премиальным морепродуктам правовым пробелом. В объединении указали, что отмена преференции позволит применять единые налоговые правила ко всему премиальному сегменту.

19 октября инициативу поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который поднимал этот вопрос в 2025 году. Через месяц, 19 ноября, он заявил, что вместе с Матвиенко предложил правительству повысить налогообложение импортных деликатесов, сохранив льготы для российских производителей.

Также Володин спросил Сазанова о повышения ввозных пошлин. Замминистра ответил, что Минфин подготовит проект нормативного акта о повышении ввозных пошлин на деликатесы из недружественных стран, чтобы новые ставки заработали не позднее начала 2027 года.

Таким образом, планируется реализовать две инициативы: повышение ввозных пошлин на импортные деликатесы и отмену льготного НДС, сроки которой пока не называются.

В настоящее время единой действующей пошлины на деликатесы из недружественных стран нет, ставка зависит от конкретного товара и его классификационного кода по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Уже действуют пошлины на отдельные виды готовых или консервированных креветок – 15%, но не менее €0,2 за кг, а также на некоторые заменители осетровой икры – 25%, но не менее €16,6 за кг.