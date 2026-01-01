Он признал, что предлагаемый правительством бюджет "не решает всех наших проблем", но считает его необходимым шагом.

"Нам всем придется отказаться от некоторых представлений, мы больше не сможем финансировать за счет налоговых поступлений все то, к чему мы слишком сильно и слишком давно привыкли", – заявил Мерц, указав, что сокращать военные расходы не намерены.

Отдельный акцент он сделал на теме Украины: "Поддерживая Украину, мы поддерживаем и защищаем себя. Это верно в том смысле, который, возможно, еще не до конца понят многими в нашей стране".

По его словам, "Россия точно знает, чего хочет, и Россия хочет большего, чем Украина", поэтому "европейцы должны – и будут – установить четкие границы для России".

Отвечая на критику об избыточных платежах Берлина в бюджет ЕС, Мерц выступил за сохранение взносов. Эти расходы, уточнил он, укрепляют Европу в области безопасности и конкурентоспособности и гарантируют, что Германия "не просто станет игрушкой в этом мире, а будет участвовать в его формировании".

Политик также признал отсутствие консенсуса по бюджету даже внутри правящей коалиции. При этом он охарактеризовал состояние страны как "глубокий кризис".

На фоне дефицита собственных средств канцлер ФРГ выступает и против увеличения общеевропейских трат. Ранее Фридрих Мерц назвал чрезмерным предложенный Еврокомиссией проект семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы объемом €2 трлн.

Вместе с другими странами-донорами Германия добивается его сокращения на 13%, хотя при этом не возражает против многократного роста военных расходов и требует заложить в план механизм финансирования Украины до 2034 года.

Цифры проекта бюджета Германии на 2027 год

Выступление канцлера прошло в рамках генеральных дебатов по проекту федерального бюджета Германии на 2027 год, окончательное голосование по которому запланировано на пятницу, 27 ноября.

Документ предусматривает рекордные расходы в размере около €561 млрд, из которых €210 млрд правительство намерено покрыть за счет новых государственных заимствований.

При этом военные расходы в 2027 году вырастут до €139,4 млрд (€109,7 млрд из основного бюджета и €29,6 млрд из спецфонда бундесвера) против €108,2 млрд в текущем году.

Еще €41,9 млрд заложено только на обслуживание процентов по уже накопленному госдолгу, который превысил €2,8 трлн.

Реакция оппозиции и критика в парламенте

Речь Мерца вызвала резкую критику со стороны оппозиционных фракций. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла назвал проект бюджета "долговой оргией", ведущей к деиндустриализации и обнищанию граждан, и пригрозил оспорить документ в Федеральном конституционном суде.

Лидер фракции Левой партии Хайди Райхиннек обвинила кабинет министров в "социальном погроме" и урезании расходов на граждан ради безграничной милитаризации, а сопредседатель "Зеленых" Бритта Хассельманн охарактеризовала бюджетный процесс как хаотичный и самый несерьезный в истории страны.