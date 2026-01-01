"Я считаю, что у Евросоюза по-прежнему есть возможность поступить так же, как он поступил в прошлом году, когда было достигнуто соглашение о финансировании на сумму €90 млрд. Сейчас речь идет о финансировании на €45 млрд. В этом могут участвовать те же 24 страны-члена ЕС, или 23, или 25 стран", – приводит РИА Новости слова Мадьяра.

Он подчеркнул, что категорически против увязывания семилетнего бюджета ЕС с финансированием Украины.

Таким образом, новое правительство Венгрии в целом сохраняет позицию по поводу финансирования Киева, которую ранее занимал предшественник Мадьяра Виктор Обран.

Ранее в новом кредите ЕС для Украины отказалась участвовать Словакия. По словам премьер-министра Роберта Фицо, этот вопрос связывают с утверждением бюджета Евросоюза. Он назвал это "политическим шантажом".

В среду, 18 ноября 2026 года, Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительный кредит на €45 млрд в 2027 году сверх ранее согласованного займа на €90 млрд. По плану, средства будут привлечены через выпуск общих долговых обязательств ЕС.

Решение о совместном займе на €90 млрд для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В обеспечении того кредита не участвуют Венгрия, Словакия и Чехия.