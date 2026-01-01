"Нас ждет серьезная дискуссия не только о бюджете Европейского союза на 2028–2034 годы, но и дискуссия о новом кредите на 45 миллиардов для Украины. Как вы знаете, Словакия не участвовала в первом кредите на 90 миллиардов, так же мы хотим поступить и сейчас, хотя нас политически шантажируют соединением этого кредита с бюджетом Евросоюза", – сказал Фицо в видеообращении.

Премьер добавил, что, по его оценке, Киев "не сможет заплатить ни цента" по долгам, и назвал предлагаемые займы "не кредитами, а дарами".

Он также сообщил, что главы правительств нескольких стран ЕС угрожают Словакии сокращением средств на выравнивание регионов в новом бюджете блока из‑за ее позиции; Братислава выступает против урезания такого финансирования.

В среду, 18 ноября 2026 года, Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительный кредит на €45 млрд в 2027 году сверх ранее согласованного займа на €90 млрд. По плану, средства будут привлечены через выпуск общих долговых обязательств ЕС.

Ранее, 10 ноября, Фицо обвинил Германию в шантаже и пригрозил ветировать бюджет ЕС из‑за помощи Украине. Он также подтвердил, что республика не поддержит выделение Украине очередного кредита на €70 млрд. Глава правительства назвал эти средства подарком, который никогда не будет возвращен.

Фицо подчеркнул, что Словакия имеет такое же право вето, как и ФРГ, и при необходимости воспользуется им.

Суть немецкого ультиматума

Поводом для резкого заявления Фицо стало письмо канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которое он направил председателю Европейского совета Антониу Коште. В этом документе глава немецкого правительства фактически выдвинул ультиматум остальным участникам объединения, напрямую связав утверждение стратегических финансовых планов сообщества с вопросом поддержки Киева.

Мерц прямо указал, что Германия не одобрит следующий семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до тех пор, пока "все без исключения" государства – члены ЕС не возьмут на себя официальные обязательства по совместному закрытию финансового дефицита Украины. Поскольку Берлин является главным чистым донором общеевропейской казны, блокировка бюджета с его стороны способна полностью парализовать долгосрочное экономическое планирование всего ЕС.