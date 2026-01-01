По его словам, готовность войск повышена, а проход судов контролируется строже, чем прежде. Об этом сообщает агентство Fars.

Акраминия заявил, что в последние недели суда, шедшие через пролив без согласования с иранскими военными, сталкивались с большими рисками и подрывались на минах. Он добавил, что благодаря внедрению новых систем, модернизации прежних и укреплению боевой структуры армии уровень контроля над проливом вырос.

Ранее, по данным иранских СМИ, главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатами поручил командованию ВМС ужесточать режим закрытия Ормузского пролива с каждым днем до выполнения США семи условий, выдвинутых Тегераном.

О семи условиях Тегерана

В Тегеране подчеркивают, что не возобновят нормальное судоходство и не вернутся за стол переговоров, пока Вашингтон не примет пакет из семи предварительных условий. Официально полный текст документа не публиковался, однако, по данным СМИ, требования Ирана включают:

полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане;

снятие военно-морской блокады и отмену экономических санкций США;

размораживание зарубежных иранских активов;

выплату репараций и компенсаций за ущерб от ударов;

гарантии от повторных нападений и создание нового механизма управления проливом.

Инциденты с танкерами в проливе

Заявление армии прозвучало на фоне очередных происшествий в акватории. В среду, 25 ноября, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что два нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись при попытке пройти по несогласованному маршруту.

Днем ранее, 24 ноября, КСИР также отчитывался о подрыве еще трех судов-нарушителей в этом районе. В иранском командовании настаивают, что безопасный транзит возможен только при предварительной координации с вооруженными силами республики, и предостерегают капитанов от использования альтернативных маршрутов, рекомендованных США.