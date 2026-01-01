Охотник не вернулся в избушку

Тело мужчины обнаружили в общедоступных охотничьих угодьях Тарского района Омской области, примерно в двух километрах от урочища Малиновка. На поиски охотника отправился его родственник после того, как мужчина не вернулся в охотничью избушку.

По предварительным данным регионального минприроды, погибший охотился на соболя и имел разрешение на его добычу. Неподалеку от тела нашли мертвого бурого медведя с огнестрельными ранениями. В ведомстве предполагают, что зверь набросился на мужчину после того, как тот его ранил. Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.

В минприроды Омской области также отметили, что в течение месяца до трагедии выходов бурых медведей в населенные пункты региона не фиксировали.

Гибель охотника стала 37-м смертельным случаем с начала года. В середине ноября Минприроды сообщало о 36 погибших. По данным ведомства на тот момент, в России зарегистрировали 87 нападений медведей на людей и получили более 12 тыс. обращений о выходах хищников к населенным пунктам, передает РИА Новости.

В каких регионах медведи чаще встречались с людьми

Проблема особенно остро проявилась в Сибири и на Дальнем Востоке. С 1 августа по 20 октября нападения медведей зафиксировали в 15 регионах. Среди них – Красноярский край, Иркутская и Томская области, Бурятия, Камчатка, Алтай, Забайкалье и Чукотка. В некоторых населенных пунктах власти вводили дополнительные ограничения.

Например, в Байкальске Иркутской области запретили посещать леса, а в Закаменске Бурятии из-за появления медведя в городе две школы и техникум перевели на дистанционное обучение. В Хакасии власти Абазы сообщали о выходах животных к городу с разных сторон.

Среди наиболее резонансных происшествий – гибель туристки возле Телецкого озера на Алтае. В августе медведь напал на палатку, в которой находилась пара, и вытащил оттуда 29-летнюю девушку, она погибла. После трагедии возле поселка Артыбаш ограничили установку туристических палаток. В Красноярском крае после серии смертельных нападений следователи возбудили дело о халатности.

Почему медведи выходят к людям

Одной из главных причин повышенной активности хищников специалисты называют нехватку естественного корма. По словам представителя Минприроды Татьяны Арамилевой, в Сибирском федеральном округе в этом году наблюдался неурожай кедрового ореха, лещины, ягод и грибов. Из-за этого медведи не успевают накопить достаточно жировых запасов перед зимовкой.

Дополнительным фактором могла стать погода: ранняя и сухая весна привела к тому, что ягоды созрели и осыпались раньше обычного. Осенью животным стало сложнее находить пищу в лесу. На Чукотке среди причин также называли слабый ход лосося – одного из основных источников питания медведей.

Еще одна проблема – доступность пищевых отходов. Медведи обладают хорошим обонянием и быстро запоминают места, где можно без особых усилий добыть еду. Если зверь регулярно находит пищу на свалке или возле жилых домов, он может возвращаться туда снова. Такое поведение повышает риск опасных встреч с людьми.

При этом численность бурых медведей в России остается высокой и продолжает расти. По данным Минприроды, в 2026 году она достигла примерно 307,9 тыс. особей, более чем в два раза больше, чем в 1990 году. Самые крупные популяции находятся в Красноярском и Хабаровском краях, на Камчатке и в Иркутской области.

Минприроды разрешило изымать до 30% медведей

В связи с ростом числа конфликтов между людьми и хищниками Минприроды решило изменить правила регулирования их численности. В ноябре ведомство установило максимальную норму изъятия бурых медведей на уровне 30% от популяции в каждом регионе. Ранее формально такая возможность существовала, однако региональные лимиты часто были ниже предельного значения.

В министерстве рассчитывают, что новые правила позволят эффективнее регулировать численность хищников и сокращать число опасных встреч.

Еще в сентябре представитель Минприроды сообщала, что в регионах уже застрелили около 400 медведей, которых признали агрессивными. Ведомство также рекомендовало ограничивать доступ животных к пищевым отходам, своевременно предупреждать жителей о появлении хищников и информировать туристов о правилах поведения в местах обитания медведей.

При этом в Минприроды подчеркивают, что нынешняя ситуация не является исторически беспрецедентной. По оценке ведомства, в обычные годы в России регистрируют около 20–30 нападений медведей на людей. В 2024 году было зафиксировано 19 таких случаев, в 2025-м – 34. Рекордным называют 2014 год, когда зарегистрировали 166 нападений.