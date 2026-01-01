Минприроды установит максимальную норму изъятия 30% бурых медведей на фоне роста нападений

В министерстве заявили, что новый норматив позволит более оперативно регулировать численность животных и снизить число инцидентов. По данным ведомства, изменения в нормативную базу уже подготовлены и зарегистрированы в Минюсте РФ.

Правительство готовит меры поддержки регионов: планируется софинансирование затрат на изъятие медведей, выходящих к людям и кормящихся на свалках. Заявки направили 13 субъектов, общий объем софинансирования превысит 80 млн рублей.

По оценке министерства, в России обитает почти 308 тыс. медведей. В Красноярском крае насчитывается 26 631 особь; при более чем 2,5 тысячи зафиксированных конфликтных случаев действовал лимит изъятия 19%. На Камчатке при численности 24 225 бурых медведей установлен лимит добычи 3 443 особи (14%). В Иркутской области при популяции 22 413 особей лимит составлял 4 098 (18%), при этом подтверждено 2 119 выходов хищников к людям.

Почему медведи идут к людям

Численность бурого медведя в России выросла в 2,3 раза с 1990 года и в 2026-м составляет почти 308 тыс. особей, следует из данных Минприроды. Зверей стало больше, а угодий – нет.

Второй фактор – неурожайный год в тайге. В лесу заметно меньше привычного рациона: кедрового ореха, каштана, диких плодов. Голодные звери расширяют территорию поиска и выходят к свалкам, где находят легкодоступную еду. Свалки и случайная подкормка формируют у медведя пищевую привязанность: получив легкую пищу, он теряет страх и возвращается снова.

Повлияли и летние лесные пожары в Красноярском крае, Томской области и других регионах: звери массово уходят из горящих лесов в поисках убежища и корма.

Третий фактор – сезонный. Осенью медведь активно перемещается в поисках корма, чтобы набрать жир перед спячкой. В это время он съедает не меньше 10 кг корма в день. Тот, кто не набрал жир, рискует не уснуть или проснуться среди зимы: такие медведи называются шатунами, они ищут добычу и выходят к людям.

Свою роль сыграло и сокращение охоты: она стала сложнее и опаснее, добыча падает, а поголовье растет. Медведи постепенно перестают бояться человека, считая леса возле сёл своей территорией.

Как в России борются с нашествием медведей

Режим повышенной готовности ввели в Красноярске, комендантский час – в Республике Алтай. Туристические маршруты закрыты в Хакасии, на Алтае и в Красноярском крае.

С начала августа в Сибири отстрелили более 200 медведей, признанных потенциально опасными. Больше всего – в Красноярском крае: по данным на 24 августа, там добыли 118 особей. Далее идут Республика Алтай (37), Хакасия (27) и Кемеровская область (17).

Поможет ли отстрел медведей

Оценивать эффективность отстрела без данных об общей численности зверей на конкретной территории невозможно, считает старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Дмитрий Тараненко. По его мнению, поголовное истребление всего, что попадается у населенных пунктов, пользы не принесет: дело не столько в росте поголовья, сколько в увеличении числа контактов.

Завкафедрой охотничьего ресурсоведения Сибирского федерального университета Александр Савченко называет главную опасность – утрату страха. Хищник запоминает удачную охоту и может повторить нападение. "Медведь должен бояться человека, а не наоборот", – подытожил ученый.

Глазков напомнил, что в 99% случаев провокация исходит от человека: бурый медведь, по большому счету, вегетарианец и на людей не охотится.

В Сочинском нацпарке пробуют другой путь: вместе с курортом "Роза Хутор", Кавказским заповедником и центром "Сириус" там создают фруктовые сады в естественной среде обитания медведей как альтернативную кормовую базу. "Это долгосрочная мера, результат будет виден не раньше чем через пять-семь лет, когда деревья начнут плодоносить", – пояснил старший научный сотрудник нацпарка Реваз Пруидзе.

Пока число погибших растет, а регионы закрывают маршруты и выдают лицензии на отстрел. Высокая вероятность появления зверей возле поселков сохранится в сентябре и октябре – до конца жировки. Какой будет весна, зависит от зимы: при возвратных заморозках и снегопадах звери, вероятно, снова пойдут к жилью.

Регионам собираются выделить дополнительные средства, им расширят возможности оперативно принимать решения по регулированию популяции. В том числе будет рассмотрена возможность исключения бурого медведя из перечня "лимитированных видов", сообщают в правительстве России.