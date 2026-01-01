Подготовка к встрече велась заранее. Как сообщало Минэнерго России, накануне заседания стороны прорабатывали более 10 двусторонних документов в различных сферах. В числе основных направлений взаимодействия – энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, образование и наука, передает ТАСС.

Особое внимание уделили энергетическому сектору. Россия и Пакистан рассматривают возможности поставок российских энергоресурсов, повышения энергоэффективности, внедрения систем накопления энергии, строительства новых гидроэлектростанций и модернизации действующих ГЭС. Также обсуждалась защита объектов топливно-энергетического комплекса от киберугроз.

Еще одной перспективной областью назвали транспорт. Москва и Исламабад заинтересованы в развитии морских перевозок и расширении взаимодействия в рамках международного транспортного коридора Север – Юг. Ранее пакистанская сторона заявляла об интересе к присоединению к этому маршруту, который связывает Россию с рынками Южной Азии через страны Центральной Азии и Иран.

Россия и Пакистан расширяют торговлю и промышленное взаимодействие

В промышленности стороны рассматривали перспективы восстановления Карачинского металлургического комбината. В сфере здравоохранения обсуждалась возможность локализации производства российского инсулина на территории Пакистана.

Отдельное направление – торговля между Пакистаном и Евразийским экономическим союзом. В 2026 году была создана исследовательская группа, которая изучает возможность заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Пакистаном. Стороны намерены продолжить работу над этой инициативой.

Уже наблюдается рост взаимодействия в агропромышленном комплексе: товарооборот в этой сфере увеличился на 17%. Россия наращивает поставки готовой сельскохозяйственной продукции. В числе перспективных направлений дальнейшего сотрудничества – минеральные удобрения, селекция сельскохозяйственных культур, научно-технологический обмен и возможные поставки вакцин для животных.

Сотрудничество в образовании и науке

Россия и Пакистан также намерены развивать образовательные связи. В 2025/26 учебном году в российских учебных заведениях обучались около 1400 граждан Пакистана, вдвое больше, чем в 2023 году.

Сейчас стороны прорабатывают проекты межправительственных соглашений в сфере образования, в том числе о взаимном признании дипломов и квалификаций. В Исламабаде действует открытый центр образования, где преподают русский язык, а также развивается программа "Российский учитель за рубежом".

Кроме того, страны взаимодействуют в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. В январе 2026 года представители МЧС России участвовали в совместных учениях в Пакистане, посвященных реагированию на лесные пожары, сходы лавин и сильные снегопады.

Развитие культурных и гуманитарных связей также вошло в повестку межправительственной комиссии.