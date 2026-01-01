Речь идет о решении Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных к международным соревнованиям и об участии России в чемпионатах под эгидой ИИХФ.

Совет Международной федерации хоккея на льду по итогам недавнего заседания решил подать жалобу на это решение CAS в Федеральный верховный суд Швейцарии.

В организации пояснили, что инициатива связана с указанными сомнениями в беспристрастности двух арбитров из трех, входивших в состав коллегии, особенно с учетом недавно появившейся информации о возможных связях этих арбитров с Россией.

С учетом значимости вердикта и его последствий для международного хоккея в ИИХФ считают абсолютно необходимым продолжить разбирательство в Федеральном верховном суде Швейцарии, сообщили в пресс-службе федерации.

О каких арбитрах и связях идет речь

Речь идет о коллегии арбитров CAS в составе итальянца Джулио Палермо, египтянина Исмаила Селима и британца Марка Ховелла. Ранее в швейцарских СМИ появилась информация, что в сентябре 2026 года, незадолго до назначения председателем коллегии, Палермо выступал докладчиком на Российском международном арбитражном конгрессе в Москве, а Селим годом ранее участвовал в семинаре, организованном при участии российской юридической фирмы.

На основании этих данных ИИХФ уже пыталась заявить отвод судьям, но Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) отклонил ходатайство, поскольку вердикт к тому моменту уже был вынесен.

Хронология конфликта вокруг допуска России

Спортивный арбитражный суд 30 октября 2026 года удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал ИИХФ допустить российские национальные команды к пяти турнирам сезона 2026/27, включая взрослый, молодежный и юниорские чемпионаты мира.

Суд посчитал, что федерация не привела убедительных доказательств угроз безопасности, которыми мотивировала недопуск. Несмотря на формальное согласие исполнить вердикт, в ноябре ИИХФ объявила, что российская молодежная сборная все равно не сыграет на чемпионате мира в Канаде из-за отказа канадских властей впустить команду в страну.

В ответ министр спорта РФ Михаил Дегтярёв анонсировал новый иск против международной федерации.

Каковы перспективы апелляции

Федеральный верховный суд Швейцарии является единственной инстанцией, уполномоченной отменять решения CAS, так как штаб-квартира арбитража расположена в Лозанне.

При этом швейцарский суд не пересматривает спортивные споры по существу и не оценивает аргументы сторон о безопасности турниров.

Апелляция может быть удовлетворена только по строгим процессуальным основаниям, в частности если истцу удастся доказать ненадлежащий состав арбитражной коллегии и наличие нераскрытого конфликта интересов у судей.