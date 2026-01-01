"Уже достаточно скоро начнется сбор вопросов по всем каналам связи, которые были в предыдущие годы", – сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что подготовка к мероприятию продолжается.

В Кремле ожидают большого интереса со стороны россиян. По словам Пескова, ежегодное общение президента с гражданами традиционно вызывает большое количество обращений.

В 2026 году прямая линия вновь пройдет в совмещенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие запланировано на декабрь, однако точную дату пока не объявили.

Одной из особенностей подготовки в этом году стало использование искусственного интеллекта. По словам пресс-секретаря президента, при обработке обращений планируется задействовать нейросети, в том числе разработку Сбербанка. Песков отмечал, что она позволит анализировать еще большее количество поступающих вопросов.

В прошлом году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря. Общение президента с гражданами и журналистами продолжалось около четырех с половиной часов. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов, а общее количество поступивших обращений превысило 3 млн.

В ходе прямой линии россияне традиционно поднимают вопросы, связанные с социальными выплатами, здравоохранением, образованием, жилищными проблемами, экономикой и ситуацией в регионах. Также президент отвечает на вопросы журналистов о внутренней и внешней политике.

Официальные подробности о начале приема обращений, включая актуальные ссылки, номера телефонов и другие способы отправки вопросов, Кремль должен сообщить дополнительно.