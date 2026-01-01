Axios: уволенный из Пентагона генерал признал передачу СМИ секретных данных об Украине и Иране

По данным портала, Сильвия признал факт утечки после того, как не прошел четыре проверки на полиграфе. В отчете говорится, что генералу вменяют "несанкционированное раскрытие информации средствам массовой информации".

Отмечается, что встречи Сильвии с репортерами не согласовывались с управлением по связям с общественностью Пентагона, а предоставляемые им данные не проходили предварительную проверку. В документе также указано, что утечка началась в июне 2025 года.

Журнал Atlantic ранее сообщал, что на этой неделе Сильвию уволили из Объединенного комитета начальников штабов без официальных пояснений причин.

Объединенный комитет начальников штабов США является главным органом планирования и управления вооруженными силами. Он состоит из высших офицеров (генералов или адмиралов), которые представляют все виды Вооруженных сил США.