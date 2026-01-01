Глава CENTCOM представил Трампу доклад с вариантами возможных ударов по Ирану – WSJ

Как отмечает издание, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер редко информирует американского президента Дональда Трампа в личном порядке. По мнению WSJ, эта встреча может указывать на то, что в Вашингтоне все больше рассматривают начало масштабных боевых действий.

Хроника "Эпической ярости": от ликвидации Али Хаменеи до угрозы нового удара

Масштабная военная кампания Соединенных Штатов и Израиля под кодовым названием "Эпическая ярость" (Epic Fury) началась 28 февраля 2026 года по прямому приказу Дональда Трампа. В первый же день операции в результате скоординированного авиаудара по правительственному комплексу в Тегеране был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Исламская Республика ответила на нападение массированными ракетными ударами по Израилю и американским базам, а также заблокировала Ормузский пролив.

Стороны пошли на временное прекращение огня в апреле, а в середине июня подписали в Исламабаде меморандум о взаимопонимании. Это соглашение временно разблокировало судоходство, но из-за отказа Белого дома снимать экономические санкции дипломатический трек быстро зашел в тупик. 8 июля Трамп официально объявил перемирие аннулированным на фоне данных разведки о том, что Иран восстанавливает производство баллистических ракет в подземных бункерах и продолжает атаки через прокси-группировки.

В октябре Трамп пообещал воздерживаться от новых ковровых бомбардировок до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября. Однако позже, на фоне раскрытия разведкой США планов Ирана по ликвидации американских чиновников, хозяин Белого дома открыто пригрозил Тегерану перезапуском кампании.

"Мы можем устроить еще одну небольшую «Эпическую ярость»", – сказал Трамп.

Наращивание военной мощи США: рекордное развертывание сил в зоне конфликта

США сосредоточили на Ближнем Востоке крупнейшую группировку войск со времен иракской кампании 2003 года. На сегодняшний день численность этой группировки превышает 50 тыс. человек. В дополнение к авианосцам "Джордж Буш" (USS George H.W. Bush) и "Джордж Вашингтон" (USS George Washington) Пентагон развернул в регионе третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt), а также десантное соединение в составе универсального десантного корабля "Макин Айленд" (USS Makin Island) и тысяч морских пехотинцев. Кроме того, из Техаса в Израиль экстренно переброшена дополнительная батарея противоракетной обороны Patriot.

Дипломатическая инициатива Вэнса по Ирану

По данным The Wall Street Journal, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с предложением возобновить контакты по урегулированию конфликта. Газета рассказала, что послание, призванное нащупать рамки для переговоров и избежать новой волны ударов, было передано в Тегеран через катарских посредников.

Позже Дональд Трамп публично опроверг информацию о мирном треке, заявив, что обращение Вэнса преследовало исключительно гуманитарные цели. Общаясь с журналистами, Трамп подчеркнул, что Вэнс обсуждал с Ираном исключительно поставки медицинских товаров для населения, столкнувшегося с дефицитом на фоне американской морской блокады.

Иранская сторона, в свою очередь, назвала версию о "медицинской помощи" ложной. Источники в Тегеране настаивают, что письмо Вэнса содержало полноценные политические предложения по деэскалации ситуации в Персидском заливе.