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Ким Чен Ын призвал резко ускорить развитие беспилотных вооружений и ИИ

Лидер КНДР указал на необходимость наращивания боевых возможностей новых боевых систем, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступая на открытии выставки "Развитие беспилотной авиационной техники – 2026" в Пхеньяне, Ким Чен Ын заявил, что беспилотные системы становятся ведущими средствами современных войн, а сфера их применения расширяется. Он назвал достижение абсолютного превосходства в области беспилотников необходимым выбором в условиях меняющихся принципов ведения войны.

Лидер КНДР представил стратегию развития национальной обороны, нацеленную на стремительное расширение и укрепление беспилотных авиационных сил, и обозначил соответствующие важнейшие государственные меры.

"Сила есть мир, а мир гарантируется только силой", – подчеркнул Ким Чен Ын, добавив, что даже богатая страна не может обеспечить мир одними деньгами. Он отметил, что КНДР выполняет функции ядерного государства и одновременно добивается быстрого обновления обычных вооружений, и призвал научные круги показать существенный результат в беспилотной авиации и оборонных технологиях искусственного интеллекта.

Осматривая экспозицию, Ким Чен Ын вновь акцентировал военное значение беспилотных технологий для превращения вооруженных сил КНДР в современную армию, отвечающую тенденциям ведения войны.

КНДР в последние годы активно проводит испытания новых систем вооружения различных типов. В октябре 2026 года был осуществлен тестовый полет тактической баллистической ракеты. В ЦТАК уточнили, что пуск провели как часть плановой работы по техническому развитию вооружений.

Беспилотники в качестве средства вооружений получили полномасштабный импульс развития в последние годы в ходе украинского конфликта, в котором на стороне России участвовали и военнослужащие КНДР, помогавшие освобождать захваченные украинскими войсками территории Курской области.

Основываясь на опыте этого конфликта, ряд стран также активизировали работу над боевыми БПЛА.

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Метки: беспилотники Ким Чен Ын КНДР оружие
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