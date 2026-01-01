В пояснительной записке правительства говорится, что соглашение создает институциональную и правовую базу для развития ядерного сотрудничества между Венгрией и США и обеспечивает выполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного в ноябре 2025 года во время визита Виктора Орбана в Вашингтон.

Согласно документам, Венгрия закупит топливо у компании Westinghouse для АЭС "Пакш" в дополнение к российским поставкам. Объем контракта оценивается примерно в $114 млн, старт поставок ожидается через три-четыре года. Сейчас станция работает на российском топливе.

С 2028 года тепловыделяющие элементы для АЭС "Пакш" также начнет поставлять совместное предприятие компании ТВЭЛ (структура Росатома) и французской Framatome.

Кроме того, стороны намерены создать в Венгрии международный хаб по производству малых модульных реакторов по американским технологиям. Правительство допускает поддержку строительства до 10 таких установок общей стоимостью до $20 млрд, при этом жестких обязательств не берет.

Также предусматривается использование американских технологий при сооружении хранилища отработавшего ядерного топлива Пакша стоимостью около $200 млн.

Соглашение было подписано 16 февраля в Будапеште тогдашним главой МИД Венгрии Петером Сийярто и государственным секретарем США Марко Рубио. Новые власти Венгрии во главе с Петером Мадьяром заявили, что поддерживают договоренность.