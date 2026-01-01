США готовы разморозить до $9 млрд иранских активов при соглашении с Тегераном

По данным телеканала, совместная инициатива Катара и Пакистана возобновила "серьезный переговорный процесс" между Вашингтоном и Тегераном.

Источники также утверждают, что предлагаемые параметры урегулирования предусматривают, что "Ормузский пролив будет открыт, а морская блокада Ирана немедленно снята".

Иных деталей о возможной сделке канал не приводит.

Возобновление контактов между Вашингтоном и Тегераном происходит на фоне затяжного военного противостояния на Ближнем Востоке, начавшегося после прямых ударов США по объектам Ирана.

Одной из главных причин готовности Белого дома к компромиссу американские СМИ называют внутриполитический кризис в Соединённых Штатах. Из-за резкого скачка цен на энергоносители и топливо внутри страны правящая Республиканская партия потерпела поражение на недавних промежуточных выборах в конгресс.

На этом фоне в палате представителей была запущена процедура импичмента министра обороны США Пита Хегсета, которого коллеги по партии обвинили в ведении незаконной и экономически разорительной войны с Ираном без санкции законодателей.