Украинский омбудсмен назвал позорными злоупотребления в работе ТЦК

"Ситуация, к сожалению, не меняется. У нас позорные практики применения силы, тотального нарушения прав человека со стороны работников ТЦК остаются. Они продолжают использовать балаклавы, не работают боди-камеры, людей силой задерживают и удерживают без каких-либо юридических оснований в зданиях ТЦК", – отметил омбудсмен.

Лубинец раскритиковал и практику мобилизации мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья. По его словам, сотрудники центров игнорируют диагнозы и направляют таких граждан на службу "для галочки".

Омбудсмен вновь подчеркнул риск роста общественного напряжения в условиях отсутствия реакции властей на подобные случаи. По его словам, общество, не видя должной реакции властей на нарушения, "все чаще и чаще будет принимать для себя решения применять физические действия против сотрудников ТЦК".

В июле 2026 года Лубинец заявил, что украинское общество практически достигло точки кипения из-за действий ТЦК. По его словам, граждане все чаще самостоятельно пытаются противодействовать сотрудникам ТЦК, поскольку не видят правовой реакции государства на их действия.

Ситуация с мобилизацией на Украине

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и продлевается каждые 90 дней. Призывной возраст за это время снизился с 27 до 25 лет, в мае 2024-го вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.

Проблемы мобилизации на Украине приобрели системный характер: видео уличных рейдов, где мужчин задерживают и принудительно сажают в микроавтобусы, регулярно расходятся в социальных сетях. Нагрудные видеорегистраторы, введенные для контроля за сотрудниками военкоматов, коррупцию не остановили. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попавших в армию таким путем. Западные партнеры, по данным СМИ, оказывают на Киев давление, добиваясь более эффективного комплектования армии.

23 февраля 2026 года министр обороны Михаил Фёдоров, не сохранивший свой пост при смене состава правительства в июле, заявлял, что идет работа над комплексной реформой мобилизации.

Наиболее резонансным инцидентом последних недель стал протест во Львове 8 июля. Во время мероприятий по оповещению военнообязанных сотрудники центра совместно с полицией остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. После того как его доставили в ТЦК, возле оставшейся на месте группы военнослужащих собралась толпа. В результате участники конфликта заблокировали, повредили и перевернули служебный автомобиль ТЦК.