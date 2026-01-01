Власти Казахстана хотят накопить 150 тыс. тонн урана для АЭС к 2050 году

"В целях обеспечения будущих АЭС необходимым топливом прорабатывается вопрос создания государственного стратегического резерва урана. Стратегией развития атомной отрасли до 2050 года предусмотрено резервирование не менее 150 тыс. тонн урана к 2050 году, а также формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана", – сообщил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в понедельник, 2 ноября 2026 года.

По его словам, агентство ведет работу по определению подходов и механизмов формирования государственного стратегического резерва урана с учетом долгосрочных потребностей атомной энергетики страны, передает "Интерфакс". Предполагается, что запас будет сформирован как многоуровневая и комплексная система, охватывающая всю цепочку обеспечения ядерным топливом: от резервирования запасов урана в недрах до формирования физического запаса природного урана, резерва готового ядерного топлива и других механизмов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть возможность создания государственного стратегического резерва урана, выступая с посланием к народу в конце октября.

По состоянию на 2026 год в Казахстане нет действующих промышленных атомных электростанций, в стране работают только исследовательские реакторы. Не менее трех АЭС планируется построить к 2050 году. Рассматривается и четвертый проект, а также малые модульные реакторы для удаленных регионов.

Как Казахстан стал лидером по добыче урана

По оценкам экспертов и представителей агентства по атомной энергии, текущие разведанные запасы урана в Казахстане составляют около 1 млн тонн. Этого около 15–20% всех мировых извлекаемых запасов урана. По распространенной оценке, такого объема хватит для обеспечения национальных нужд в течение 60 лет.

Казахастан удерживает лидерство первое место в мире по добыче урана с 2009 года во многом благодаря удачным геологическим открытиям. Еще в конце 1960-х годов в Южном Казахстане (в Шу-Сарысуйской и Илийской впадинах) нашли огромную урановую провинцию. Ее активная рентабельная разработка стала возможна после того, как в стране в 1990-2000-х годах начали внедрять добычу методом подземного скважинного выщелачивания урана.

За добычу и экспорт Урана в стране отвечает национальная компания "Казатомпром". Она имеет статус национального оператора и приоритетный доступ к крупнейшим месторождениям. В 2024 году страна добыла около 23,3 тыс. тонн урана (почти 39% мировой добычи из шахт), а в 2025 году, по оценке World Nuclear Association, объем вырос примерно до 25,8 тыс. тонн (около 40%).