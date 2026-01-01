"До 27 ноября включительно на всей территории страны запрещаются продажа и использование пиротехнических изделий и фейерверков", – отмечается в официальном бюллетене Journal Officiel.

Ограничения касаются продукции категорий F2 и F3, которая ранее свободно продавалась совершеннолетним. Изделия категории F4 (самая мощная. – "Профиль"), как и прежде, разрешены только профессиональным пиротехникам.

От применения пиротехники протестующими страдают и школы: в начале ноября в департаменте Валь-д'Уаз травмы получили учительница, помощник по воспитательной работе, директор лицея и еще один сотрудник.

Протесты во Франции продолжаются уже почти два месяца, они начались 21 сентября 2026 года с локальных выступлений и забастовок учащихся. Акции проходят регулярно каждую субботу: последняя волна прошла 14 ноября 2026 года, собрав более 100 тыс. человек по всей стране.