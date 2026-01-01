В Чёрном море после погрузки на КТК атакован греческий танкер Skyros

По данным агентства, речь идет о судне класса Suezmax Skiros вместимостью около 1 млн баррелей. Собеседники Bloomberg утверждают, что отправленная партия якобы была российской, хотя КТК преимущественно загружает казахстанские нефтепродукты; доказательств этим заявлениям они не привели. Украинская сторона отказалась комментировать удар по судну.

Ранее, 19 июля, два танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников во время погрузочных работ. На следующий день КТК сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море.

23 июля Министерство энергетики Казахстана приостановило погрузочные операции на КТК "в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии".

27 июля консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и отгрузку сырья через морской терминал в порту Новороссийска. Тогда было отмечено, что дальнейшая работа объекта будет вестись с учетом оценки текущей обстановки и требований безопасности.

Bloomberg также писал, что украинские власти согласились не наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и пообещали не атаковать не связанные с РФ танкеры в Чёрном море. Такое решение было принято после переговоров с высшим руководством США.