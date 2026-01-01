На въездах в "Москву-Сити" и "Сколково" исчезнут шлагбаумы

В столичном дептрансе 6 ноября 2026 года, в пятницу, объявили о намерении убрать шлагбаумы на въездах в зоны "Москвы-Сити" и "Сколково". Вместо них будут использовать автоматические камеры фото‑ и видеофиксации. Новая система въезда заработает 12 декабря. Тарифы на въезд в эти зоны не изменятся.