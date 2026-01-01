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На въездах в "Москву-Сити" и "Сколково" исчезнут шлагбаумы

В столичном дептрансе 6 ноября 2026 года, в пятницу, объявили о намерении убрать шлагбаумы на въездах в зоны "Москвы-Сити" и "Сколково". Вместо них будут использовать автоматические камеры фото‑ и видеофиксации. Новая система въезда заработает 12 декабря. Тарифы на въезд в эти зоны не изменятся.

На въезде в зону "Москвы-Сити" уберут шлагбаумы

Башни "Москва-Сити" (архивное фото)

©Агентство «Москва»

Как предполагается, это позволит:

  • сделать въезд в зоны "Москвы-Сити" и "Сколково" удобнее и доступнее;
  • убрать заторы на въездах и выездах, ведь в будни в "Москве-Сити" находятся более 150 тыс. человек, в "Сколково" – более 30 тыс.;
  • разгрузить прилегающие дороги – ТТК, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, Минское и Можайское шоссе.

В 2027-м аналогичную безбарьерную систему собираются ввести на территории строящегося "СберСити".

Днем ранее в дептрансе объявили о завершении "основных работ первого этапа благоустройства" в "Москве-Сити":

  • повысили безопасность движения возле МФК "IQ-квартал", в результате чего риск столкновений и ДТП с пешеходами сократился на 30%; заменили светофоры, установили новый на пешеходном переходе;
  • организовали пять зон для кратковременной остановки автомобилей и установили четыре специальных павильона для ожидания такси;
  • обновили пешеходные маршруты; улучшили тротуары и дорожное покрытие возле ТЦ "Афимолл"; обустроили дополнительный маршрут у выхода со станции метро "Москва-Сити".

А "СберСити" – это масштабный проект "умного" города-парка, который строит Сбербанк в Рублёво-Архангельском, он непосредственно примыкает с юга к Красногорску (достаточно перебраться через Новорижское шоссе). Район рассчитан примерно на 65 тыс. жителей и около 70 тыс. рабочих мест.

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Метки: Москва Москва-Сити
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