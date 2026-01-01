На въездах в "Москву-Сити" и "Сколково" исчезнут шлагбаумы

Как предполагается, это позволит:
- сделать въезд в зоны "Москвы-Сити" и "Сколково" удобнее и доступнее;
- убрать заторы на въездах и выездах, ведь в будни в "Москве-Сити" находятся более 150 тыс. человек, в "Сколково" – более 30 тыс.;
- разгрузить прилегающие дороги – ТТК, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, Минское и Можайское шоссе.
В 2027-м аналогичную безбарьерную систему собираются ввести на территории строящегося "СберСити".
Днем ранее в дептрансе объявили о завершении "основных работ первого этапа благоустройства" в "Москве-Сити":
- повысили безопасность движения возле МФК "IQ-квартал", в результате чего риск столкновений и ДТП с пешеходами сократился на 30%; заменили светофоры, установили новый на пешеходном переходе;
- организовали пять зон для кратковременной остановки автомобилей и установили четыре специальных павильона для ожидания такси;
- обновили пешеходные маршруты; улучшили тротуары и дорожное покрытие возле ТЦ "Афимолл"; обустроили дополнительный маршрут у выхода со станции метро "Москва-Сити".
А "СберСити" – это масштабный проект "умного" города-парка, который строит Сбербанк в Рублёво-Архангельском, он непосредственно примыкает с юга к Красногорску (достаточно перебраться через Новорижское шоссе). Район рассчитан примерно на 65 тыс. жителей и около 70 тыс. рабочих мест.