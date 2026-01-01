Николас Голицын и Сидни Суини сыграют в новой "Сонной Лощине"

Режиссировать и писать сценарий будет Линдси Бир, автор хоррора "Кладбище домашних животных: Родословные". Об этом пишет World Of Reel.
Сценарий опирается на ее дебютный роман. Релиз книги у Putnam намечен лишь на осень 2027 года.
Ключевой разворот относительно классики Вашингтона Ирвинга – смена точки зрения. События раскроются глазами Катрины.
Из приза, за который борются двое мужчин, она превращается в центральную фигуру сверхъестественной загадки и соблазнительного любовного треугольника. По описанию Deadline, проект сочетает готическую атмосферу, психологическую интригу и элементы эротического триллера.
Для Голицына это заметный рубеж. Его первая крупная студийная попытка, "Властелины вселенной", не дотянула до ожиданий. При бюджете около $200 млн картина собрала примерно $103 млн.
Съемки стартуют в начале следующего года.
У Суини сейчас параллельно около дюжины проектов, так что в следующем году у актрисы могут выйти сразу четыре фильма.
Оригинальная история: "Легенда о Сонной Лощине"
В основе всех экранизаций лежит готическая новелла американского писателя Вашингтона Ирвинга, опубликованная в 1820 году.
Действие происходит в конце XVIII века в уединенном голландском поселении Сонная Лощина в штате Нью-Йорк. Главный герой – суеверный и худощавый школьный учитель Икабод Крейн. Он соперничает с местным силачом Бромом Бонсом за руку и сердце Катрины Ван Тассел, дочери богатого фермера.
Возвращаясь ночью с праздника в доме Ван Тасселов, Икабод сталкивается с главным кошмаром этих мест – Всадником без головы (по легенде, это призрак гессенского кавалериста, которому оторвало голову пушечным ядром во время Войны за независимость). Всадник преследует учителя и швыряет в него свою голову.
На следующий день Икабод бесследно исчезает, а на дороге находят лишь его шляпу и разбитую тыкву. Повесть оставляет явный намек на то, что "призраком" на самом деле был Бром Бонс, решивший навсегда напугать и прогнать соперника из города.
Главные экранизации "Сонной лощины"
История о Всаднике без головы адаптировалась под разные жанры – от детской анимации до мрачных хорроров.
"Приключения Икабода и мистера Тоада" (1949) – мультфильм Disney
- Формат: классическая рисованная анимация, ставшая культовой на Западе (ее часто крутят на Хэллоуин).
- Особенность: самая близкая к тексту Ирвинга экранизация. Мультфильм точно передает комедийный образ долговязого Икабода, его чревоугодие, любовный треугольник и знаменитую сцену ночной погони.
"Сонная Лощина" (1999) – фильм Тима Бёртона
- Формат: мрачная готическая сказка/детектив с Джонни Деппом и Кристиной Риччи.
- Особенность: главная и самая известная экранизация, которая сильно изменила оригинал. Здесь Икабод Крейн – не трусливый учитель, а прогрессивный констебль (сыщик) из Нью-Йорка, приехавший расследовать цепочку реальных убийств с помощью науки. Бёртон убрал комедийный элемент повести и превратил Всадника в настоящего, управляемого ведьмой монстра (его сыграл Кристофер Уокен). Фильм получил "Оскар" за лучшие декорации.
"Сонная Лощина" (2013–2017) – сериал канала Fox
- Формат: мистический процедурал в современном сеттинге (четыре сезона).
- Особенность: полное вольное переосмысление. Икабод Крейн здесь – восставший из мертвых солдат армии Джорджа Вашингтона, который засыпает в XVIII веке и просыпается в наши дни. Вместе с девушкой-лейтенантом современной полиции он борется против Всадника, который в этой версии оказывается одним из Четырех всадников Апокалипсиса (Смертью).