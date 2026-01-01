Николас Голицын и Сидни Суини сыграют в новой "Сонной Лощине"

Режиссировать и писать сценарий будет Линдси Бир, автор хоррора "Кладбище домашних животных: Родословные". Об этом пишет World Of Reel.

Сценарий опирается на ее дебютный роман. Релиз книги у Putnam намечен лишь на осень 2027 года.

Ключевой разворот относительно классики Вашингтона Ирвинга – смена точки зрения. События раскроются глазами Катрины.

Из приза, за который борются двое мужчин, она превращается в центральную фигуру сверхъестественной загадки и соблазнительного любовного треугольника. По описанию Deadline, проект сочетает готическую атмосферу, психологическую интригу и элементы эротического триллера.

Для Голицына это заметный рубеж. Его первая крупная студийная попытка, "Властелины вселенной", не дотянула до ожиданий. При бюджете около $200 млн картина собрала примерно $103 млн.

Съемки стартуют в начале следующего года.

У Суини сейчас параллельно около дюжины проектов, так что в следующем году у актрисы могут выйти сразу четыре фильма.

Оригинальная история: "Легенда о Сонной Лощине"

В основе всех экранизаций лежит готическая новелла американского писателя Вашингтона Ирвинга, опубликованная в 1820 году.

Действие происходит в конце XVIII века в уединенном голландском поселении Сонная Лощина в штате Нью-Йорк. Главный герой – суеверный и худощавый школьный учитель Икабод Крейн. Он соперничает с местным силачом Бромом Бонсом за руку и сердце Катрины Ван Тассел, дочери богатого фермера.

Возвращаясь ночью с праздника в доме Ван Тасселов, Икабод сталкивается с главным кошмаром этих мест – Всадником без головы (по легенде, это призрак гессенского кавалериста, которому оторвало голову пушечным ядром во время Войны за независимость). Всадник преследует учителя и швыряет в него свою голову.

На следующий день Икабод бесследно исчезает, а на дороге находят лишь его шляпу и разбитую тыкву. Повесть оставляет явный намек на то, что "призраком" на самом деле был Бром Бонс, решивший навсегда напугать и прогнать соперника из города.

Главные экранизации "Сонной лощины"

История о Всаднике без головы адаптировалась под разные жанры – от детской анимации до мрачных хорроров.

"Приключения Икабода и мистера Тоада" (1949) – мультфильм Disney

Формат: классическая рисованная анимация, ставшая культовой на Западе (ее часто крутят на Хэллоуин).

Особенность: самая близкая к тексту Ирвинга экранизация. Мультфильм точно передает комедийный образ долговязого Икабода, его чревоугодие, любовный треугольник и знаменитую сцену ночной погони.

"Сонная Лощина" (1999) – фильм Тима Бёртона

Формат: мрачная готическая сказка/детектив с Джонни Деппом и Кристиной Риччи.

Особенность: главная и самая известная экранизация, которая сильно изменила оригинал. Здесь Икабод Крейн – не трусливый учитель, а прогрессивный констебль (сыщик) из Нью-Йорка, приехавший расследовать цепочку реальных убийств с помощью науки. Бёртон убрал комедийный элемент повести и превратил Всадника в настоящего, управляемого ведьмой монстра (его сыграл Кристофер Уокен). Фильм получил "Оскар" за лучшие декорации.

"Сонная Лощина" (2013–2017) – сериал канала Fox