"Северсталь" намерена подать в суд на вологодского губернатора Филимонова

В "Северстали" отрицают выделение каких-либо средств на проведение расследований в отношении Георгия Филимонова, размещение о нем и его сотрудниках материалов в СМИ.

"Заявления на этот счет являются абсолютно ложными и остаются полностью на совести Филимонова. В этой связи мы будем вынуждены в суде защищать наши честь и достоинство от подобных клеветнических нападок руководства Вологодской области", – подчеркивают в компании.

Последнее резонансное заявление Филимонова имело место накануне, 5 ноября. В его соцсетях появилось длинное послание, начинавшееся так: "У меня для вас интереснейшие «новости». На небезызвестном экстремистском ресурсе либерально-деструктивного толка готовится очередная заказная фантазия на тему моих псевдоактивов".

Далее губернатор говорит, что в "журналистском расследовании" ничего нового, эти "домыслы" появились в СМИ еще семь лет назад. "На все вопросы давно даны компетентные ответы", – указывает он.

Потом же Филимонов плавно и поначалу вовсе без упоминания "Северстали" переходит к "заказчикам".

"Привет «танцорам ламбады», которые обманывают своего акционера, «обезжиривая» бюджет предприятия, и при этом умудряются в очередной раз провалить операцию. Вероятно, Алексей Георгиевич «монополизировал» доверие Алексея Александровича, серьезно злоупотребляя которым, мягко говоря, субъективно и предвзято искажает реальность в своих докладах непосредственному руководителю. Цель проста – испортив наши отношения с акционером компании, пытаться продолжать «зарабатывать» на раздувании «конфликтогенности», повышая ставки финансирования на вымышленную «войну» с регионом, алчно утилизируя сметы", – отмечает губернатор.

Под Алексеем Александровичем, судя по всему, скрывается Мордашов, основной бенефициар компании, а фамилия Алексея Георгиевича – Егоров, он является заместителем гендиректора по коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти.

Филимонов уточняет, что коллектив компании "никогда не вызывал у нас неприятия".

"Коммерсантъ" получил комментарий в пресс-службе "Северстали": "Наши юристы с экспертами-лингвистами прорабатывают вопрос о подаче иска".

Близкий к Филимонову источник издания напоминает, что о намерении подать иск в компании говорили и в мае 2025 года, однако так его и не подали. По его словам, губернатор "в информационных войнах не новичок", в его заявлениях "придраться особо не к чему".