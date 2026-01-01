Площадь лесных пожаров в Сибири в 2026 году выросла в 23 раза: почему тайга горела чаще

По его словам, количество лесных пожаров в округе превысило 3,3 тыс., что в 1,7 раза больше уровня 2025 года, пишет ТАСС в пятницу, 6 ноября. Самая сложная обстановка сложилась в Томской области и Красноярском крае – на них в 2026 году приходилось 93% от всей площади лесных пожаров Сибири. Годом ранее эта доля, по региональным оценкам, составляла лишь 34%.

Ситуацию осложнило особенно засушливое лето и то, что возгорания происходили на труднодоступных территориях. Основными причинами лесных пожаров, как и в предыдущие годы, были грозовая активность – 76% случаев и человеческий фактор – 16%, а также переход огня с земель, прилегающих к лесам. Для борьбы с огнем вводились режимы чрезвычайной ситуации, в том числе федерального уровня. Это позволило привлечь дополнительные силы из других регионов.

Самые масштабные лесные пожары на территории России в 2026 году происходили в августе и сентябре. Главным эпицентром была Якутия (Дальневосточный федеральный округ). Там пламя охватило около 2,3 млн га леса. Красноярский край, где горело более 1,6 млн га, занял второе место по объему пораженных огнем лесных массивов. В середине сентября, в период активного тушения, Авиалесоохрана оценивала общую площадь лесных пожаров в РФ в 6,2 млн га.

К началу ноября пожароопасный период завершился в девяти из 10 регионов Сибири. В последнем, Республике Алтай, сезон предполагается закрыть в первой половине месяца.

Почему леса в Сибири и Якутии горят каждое лето

Огромные площади лесных пожаров в Якутии и Средней Сибири связаны в первую очередь с природными факторами. Среди них – континентальный климат с жарким летом без существенных осадков и грозы, при которых дождь не доходит до земли, в отличие от молний. Из-за глобального потепления число таких сухих гроз растет.

Особенности зоны вечной мерзлоты приводят к тому, что почвенно-растительный слой в ней не просто выгорает, а неделями тлеет под землей, что приводит к повторным возгораниям. С другой стороны, пожары растапливают мерзлоту, грунт проседает и сохнет, а вместе с ним становится суше и уязвимее к огню лес, особенно тайга с сухой подстилкой.

Вносят свой вклад и люди: к пожарам приводят непотушенные костры, окурки, сельхозпалы и искры с ЛЭП. Также горят заброшенные сельхозземли, заросшие лесом, и усохшие от вредителей древостои.

При этом большую часть этой тайги физически невозможно и экономически бессмысленно тушить. Туда, где нет дорог и населенных пунктов, вертолеты с водой доставляют только в пределах ограниченных зон. Немалая доля горящих гектаров приходится на леса в отдаленной тайге, которые могут гореть неделями, пока огонь не остановят реки, дожди или холода.

С 2026 года в РФ действует новое лесопожарное зонирование. Наиболее значительное изменение произошло в зоне авиационного обнаружения и тушения, площадь которой выросла более чем на 7%, или 35,7 млн га. В то же время почти 37% лесфонда страны (424,7 млн га) контролируется только спутниковым наблюдением. Общая площадь российских лесов достигает почти 1,2 млрд га – около половины (46,3%) территории страны.

В 2021 году, когда в период аномальной жары в Сибири и на Дальнем Востоке выгорело более 17 млн гектаров леса, дым впервые в истории наблюдений достиг Северного полюса. После этого перед ответственными ведомствами была поставлена цель сократить площадь возгораний в два раза к 2030 году. Для этого федеральное финансирование охраны лесов от пожаров было увеличено с 6 млрд до 14,2 млрд руб. в год, а общие расходы субъектов РФ за счет всех источников достигли 24,3 млрд руб.