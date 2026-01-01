Джонни Депп ведет переговоры о съемках в новой части "Пиратов Карибского моря"

"Мы ведем переговоры с Джонни [Деппом], работаем над сценарием и будем надеяться, что сможем это осуществить", – приводит издание Deadline слова продюсера Джерри Брукхаймера.

Серия фильмов "Пираты Карибского моря" началась в 2003 году, когда Джонни Деппу исполнилось 40 лет. Его персонаж – капитан Джек Воробей – стал одним из главных героев всех историй и полюбился зрителю, повлияв в итоге на значительные кассовые сборы фильмов.

Последняя лента франшизы – "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" – вышла на экраны в 2017 году и собрала порядка $794 млн в мировом прокате.

Релиз очередной серии планируют на 2028 год.