В постановке впервые прозвучат вместе экзаменационные сочинения Фомина и Вольфганга Амадея Моцарта – произведения, после которых они получили звание академиков Болонской филармонической академии и право дирижировать любым европейским оркестром. Масштаб премьеры подчеркивает участие трех коллективов: Симфонического оркестра радио "Орфей", ансамбля солистов Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова и Академического хора русской песни имени Николая Кутузова.

Дмитрий Минченок называет спектакль "историческим детективом XVIII века на сцене XXI века" и "острой, современной психологической драмой о зависти, непризнании очевидного и вечном диктате середняков". По словам автора, в центре – расследование обстоятельств жизни и любви Евстигнея Фомина, Екатерины II и ее фаворитов, а также заявленная связь судьбы композитора с поэтом и государственным деятелем Гавриилом Державиным, о чем он нашел упоминания в мемуарах поэта.

Евстигней Фомин – один из первых профессиональных русских композиторов, чье творчество во многом определило развитие отечественной оперы. Он учился у падре Джованни Баттисты Мартини, как и Моцарт; оба стали академиками Болонской академии в необычно юном возрасте (Моцарт – в 14 лет, Фомин – в 24), несмотря на формальный возрастной ценз в 26 лет. Фомин писал оперы на либретто Екатерины II, стремительно рос как композитор, но рано умер в забвении; его наследие лишь спустя столетия возвращается к слушателям.

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