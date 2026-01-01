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Отели подешевели до 57%: куда выгоднее поехать на отдых в ноябре

Ереван оказался лидером среди зарубежных направлений по снижению стоимости проживания в ноябре 2026 года. Средняя цена гостиничного номера в городе сократилась на 57% по сравнению с октябрем и составила 10,1 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщили в сервисе путешествий OneTwoTrip.

Аналитики сравнили стоимость бронирования отелей на октябрь и ноябрь и выяснили, что заметно снизились цены и в других популярных европейских городах. Так, в Будапеште проживание подешевело на 34% – до 13,1 тыс. рублей за ночь. В Барселоне средняя стоимость гостиниц уменьшилась на 31% и достигла 21,9 тыс. рублей.

Существенное снижение цен затронуло и турецкие курорты. Завершение теплого сезона отразилось на стоимости размещения в нескольких городах побережья. В Бодруме отели подешевели на 30%, до 14,9 тыс. рублей в сутки, в Кемере – на 21%, до 9,8 тыс. рублей. В Алании цены снизились на 20% и составили в среднем 8,5 тыс. рублей.

Подешевело проживание и в крупных транзитных и деловых центрах. Например, в китайском Гуанчжоу средняя стоимость номера уменьшилась на 23% – до 7,7 тыс. рублей за ночь.

В список направлений с наиболее заметным снижением цен также попал Батуми. Там средняя стоимость проживания сократилась на 19% и составила 5,2 тыс. рублей в сутки.

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Метки: туризм туристы
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