203 украинских БПЛА перехватила и уничтожила ПВО ночью над регионами России

Как сообщило в пятницу, 7 августа 2026 года, Министерство обороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 203 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского, Пермского краев, республик Крым, Татарстан, Башкортостан и над акваторией Чёрного моря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, написал в "Максе", что ночью в небе над одним городским округом и тремя районами было обнаружено и уничтожено 11 дронов.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – рассказал Гусев.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки на регион БПЛА уничтожены в Чертковском, Тарасовском и Матвеево-Курганском районах.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", – добавил Слюсарь.

В Свердловской области уничтожено восемь дронов, три аппарата упали на кровлю склада Wildberries в Екатеринбурге. На логистическом объекте произошло возгорание, эвакуировано 800 человек.