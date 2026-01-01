Десятки беспилотников сбиты на подлете к Москве

Первоначально сообщалось об уничтожении пяти дронов. Затем появились сообщения, что сбиты 5, 12, 16, 21 и 25 БПЛА – в общей сложности 84.

Специалисты экстренных служб приступили к работе на месте падения обломков.

О пострадавших и о разрушениях на земле не сообщается.

Во всех аэропортах Московского авиаузла введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности. Более 20 самолетов, летевших в аэропорты Москвы, перенаправили в другие города из-за действующих ограничений по безопасности.

В последние недели Москва часто подвергается массированным налетам беспилотников. Атака украинских дронов на Москву в ночь на 29 октября стала одной из самых масштабных с начала 2026 года. С 20:30 среды по 7:00 четверга в сторону Московского региона летело 613 беспилотников ВСУ. Большинство из них уничтожили на дальних подступах, 231 БПЛА был ликвидирован на подлете к столице.

Крупные атаки беспилотников на Москву в октябре

Ночь на 14 октября. С вечера 13 октября в сторону Московского региона летели 493 беспилотника, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, еще 180 сбили при подлете к столице. Все четыре московских аэропорта – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево – временно приостанавливали работу, Внуково не обслуживал рейсы более восьми часов.

Ночь на 22 октября. С вечера 21 октября до 4:00 в сторону Московского региона летели 630 беспилотников, 163 из них уничтожили при подлете к Москве. В районе Новомосковского административного округа пострадали два человека.

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