Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, запрет на выдачу виз станет одним из центральных элементов нового пакета. Инициатива появилась после того, как глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила получить сведения о российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях, чтобы ограничить им въезд в ЕС.

Помимо визовых ограничений, Еврокомиссия намерена предложить санкции против ряда банков и поставщиков услуг в сфере криптовалют. Под ограничения также могут попасть около 65 судов, которые, по оценке Брюсселя, относятся к так называемому теневому флоту России.

Новый пакет предусматривает и дополнительные экономические меры. В частности, Евросоюз рассматривает экспортные ограничения для организаций, связанных с военной сферой, и отдельных категорий товаров. Кроме того, предлагается запретить операции с некоторыми портами и нефтеперерабатывающими заводами.

Как отмечают источники Bloomberg, чтобы ускорить согласование санкционного пакета, Еврокомиссия, вероятно, не станет включать в него меры, ранее вызвавшие возражения ряда стран ЕС. В частности, речь идет о запрете на предоставление морских услуг.

Одновременно Брюссель планирует создать специальное санкционное ведомство, которое объединит функции финансовых, торговых и налоговых служб Евросоюза. Предполагается, что оно начнет работу в начале 2027 года и будет заниматься всем циклом санкционной политики: от подготовки новых предложений до контроля за соблюдением ограничений.

Еще одна инициатива касается технологий и социальных сетей. По сведениям собеседников агентства, в новом пакете ЕС намерен выделить их в отдельную категорию санкционных ограничений.

Брюссель рассчитывает утвердить 22-й пакет санкций против России в декабре.

Предыдущий пакет санкций ЕС был принят 16 ноября. В него вошли в том числе Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, а также более 40 российских банков. Ограничения затронули и ряд физических лиц, в том числе основательницу Wildberries Татьяну Ким, совладельца "Яндекса" Александра Чачаву, блогера Юрия Подоляку и телеведущего Даниила Безсонова.